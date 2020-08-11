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Manyas’ta 9 camide imam yok

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.08.2020 16:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı kırsal mahallelerinde bulunan 9 cami de uzun süreden beri, imam olmadığı belirtildi.

Manyas’ta 9 camide imam yok

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı kırsal mahallelerinde bulunan 9 cami de uzun süreden beri, imam olmadığı belirtildi. Manyas İlçe Müftüsü Ahmet Altacı halen ilçeye bağlı Eşen, Necip, Yayla, Tepecik yukarı camii, Börülceağaç Mahallesi eski camii, Şevketiye Mahallesi camii, Doğancı camii ,İrşadiye Keçiağılı camii ve Süleymanlı aşağı camiinde imam bulunmadığını belirtirken, buralarda ki imam-hatiplerin emeklilik ve tayin sebebiyle boşaldığını ve yerlerine tercihler olmadığı için atama yapılamadığını söyledi. Cuma günleri özellikle sıkıntı olduğunu, emekli imamlar ile bu eksikliği gidermeye çalıştıklarını, birde izin mevsimi olduğu için boş olan camilerin olduğunu bunları da Cuma günleri Çarşı camisi dışında bulunan müezzinleri görevlendirdiklerini vurguladı. Müftü Ahmet Altacı, konuyla ilgili olarak İl Müftülüğünün de bilgisi olduğunu, ancak tercih eden olmayınca onlarında çaresiz kaldığına vurgu yaptı.

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