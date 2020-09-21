YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Manyas’ta Anaokulu ve 1.sınıf öğrencileri okulla tanıştı

Manyas’ta Anaokulu ve 1.sınıf öğrencileri okulla tanıştı

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Manyas’ta İlkokul birinci sınıf öğrencileriyle, anaokulu öğrencileri bugün yüz yüze eğitime başladılar.Manyas İlçesinde ki İstiklal İlkokulunda yeni kayıt olan 110 öğrenciden merkezde oturan 55 öğrenci bu sabah velileriyle birlikte okullarına gelerek, okulun bahçesinde görevliler tarafından ateşleri ölçülerek, maskeleri yenilenerek ve dezenfektan ile elleri temizlendikten sonra öğretmenleri tarafından sıraya alındı.

Manyas’ta İlkokul birinci sınıf öğrencileriyle, anaokulu öğrencileri bugün yüz yüze eğitime başladılar.
Manyas İlçesinde ki İstiklal İlkokulunda yeni kayıt olan 110 öğrenciden merkezde oturan 55 öğrenci bu sabah velileriyle birlikte okullarına gelerek, okulun bahçesinde görevliler tarafından ateşleri ölçülerek, maskeleri yenilenerek ve dezenfektan ile elleri temizlendikten sonra öğretmenleri tarafından sıraya alındı. Öğrenci velilerine ise çocuklarını Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar gereği ilk üç hafta okula gönderip, göndermeme taleplerini içeren form imzalattırıldı.
Öğrenciler İstiklal Marşının okunması sonrası okul müdürü Cumhur Yılmaz’ın öğrenci ve velilerine hitaben korona virüs tedbirleri konusunda yaptığı uyarılar ve alacakları önlemler konusunda bilgilendirmesi sonrası beş şubesi bulunan 1. sınıf öğrencileri 11’er kişilik guruplar halinde öğretmenleri eşliğinde sınıflarına alınırken, Perşembe günü ise kırsal mahalleler de ikamet eden birinci sınıf öğrencilerinin okula gelecekleri belirtildi.
Manyas’ta bu öğretim yılında 120 birinci sınıf öğrencisi, 39 Anaokulu öğrencisinin kayıt olduğu belirlenirken, toplamda 655 ilkokul, 618 ortaokul ve 511 lise öğrencisinin olduğu vurgulandı. İlçe de üç lise, dört ortaokul, üç ilkokul ve bir anaokulu bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:48
Öğle
13:07
İkindi
16:33
Akşam
19:15
Yatsı
20:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Ebru Eczanesi
Merkez
Yeni Kavunoğlu Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Bilgi Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Kaymakam Memiş, koronavirüs denetimi yaptı
Kaymakam Memiş, koronavirüs denetimi yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.