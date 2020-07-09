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Manyas’ta anız yangını korkuttu

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.07.2020 22:49 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Eskimanyas Mahallesi’nde çıkan anız yangını Akçapınar mevkisine sıçrayarak tarım arazisinin yanmasına neden oldu.

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Balıkesir’in Manyas ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eskimanyas Mahallesi’nde çıkan anız yangını Akçapınar mevkisine sıçrayarak tarım arazisinin yanmasına neden oldu. Ormana oldukça yakın bir alanda çıkan yangın, Manyas İtfaiye Amirliği, Manyas Orman İşletme Şefliğine ait itfaiye, arozözlerle ve bir helikopterle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin sigara izmaritinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Manyas’ta anız yangını korkuttu

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