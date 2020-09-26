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Manyas’ta Barçın güven tazeledi

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.09.2020 16:17 | Son Güncelleme

Manyas ilçesinde AK Parti 7.olağan kongresinde Yıldız Barçın tek aday olarak girdiği seçimi kazandı.AK Parti Balıkesir İl koordinatörü Denizli Milletvekili Şahin Tin’ın divan başkanlığında Anadolu Lisesi kafeteryasında yapılan kongre divan oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlandı.

Manyas ilçesinde AK Parti 7.olağan kongresinde Yıldız Barçın tek aday olarak girdiği seçimi kazandı.
AK Parti Balıkesir İl koordinatörü Denizli Milletvekili Şahin Tin’ın divan başkanlığında Anadolu Lisesi kafeteryasında yapılan kongre divan oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlandı. Pandemi tedbirlerinin alındığı kongrede konuşan İl Başkanı Ekrem Başaran, bu ülkede taş üstüne taş konulacaksa bunu AK Partinin yapacağını, Manyas’ın inandığı yolda yürümesini istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Mymar’dan Kudüs’e, Fas’tan,Mardin’e her yerde iktidarlarının olduğunu vurgulayarak, AK Partililerin temsili vücut ile il kongreleri ve mitingler de yer aldıklarını, başarının AK sevdalardan kaynaklandığını söyledi. Yılmaz Balıkesir ilçelerinde bulunan Sulama Birliklerinin 24-Ekim tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesine geçeceğini açıklayarak, 2024 yılına kadar çalmadık kapı, yapılmadık yol bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.
Zamanın kısıtlı ve pandemi nedeniyle 5 Milletvekillinden sadece Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey’e söz verildi.
Konuşmalar sonrası seçimlere geçildi, daha önce atama ile gelen mevcut başkan Yıldız Barçın yeniden AK Parti Manyas İlçe Başkanlığına seçildi.
Manyas AK Parti kongresine AK Parti Balıkesir Milletvekilleri MKYK üyesi Yavuz Subaşı, Av. Adil Çelik, Belgin Uygur, Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey, BŞB Başkanı Yücel Yılmaz, AK parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile STK temsilcileri, muhtarlar ve delegeler katıldılar.

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