Türkiye’nin en önemli çeltik ekim alanlarından olan Manyas ilçesinde çiftçiler çeltik hasadına başladı.

Ekim alanı her geçen yıl artan, geçtiğimiz yıla göre beş bin dekar daha fazla ekimi yapılan Manyas’ta çeltik hasadına başlandı. Baldo türlerinin hasadının yapıldığını söyleyen Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç "Manyas‘da 70 bin dekar çeltik ekimi yapıldı, çiftçilerimiz baldo türünden çok hastalığa mukavemetli olan çeltik türlerini tercih ediyor. Yerli çeşitlerimizde ekimden hasat süresine kadar geçen süre 120 gün iken, yabancı çeşitler 130 günde hasat edilir, havaların güzel gitmesi çeltik üreticisinin de işine geliyor. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam eder. Verimler de oldukça güzel, buda zaten ortada görünüyor, üretici arkadaşlarımız yabancı ot ile de genel anlamda iyi mücadele etmişler. Çeltik üreticimizin ben bu yıl emeğinin karşılığını alacağına inanıyorum" dedi.

Manyas’ta ilk kez 2 yıldan beri damlama sulama ile çeltik yetiştiren kırsal Eskiçatal Mahallesinden Ahmet Sevinç ise "Arazime yıllardan beri buğday, arpa ekiyorum, arazim biraz yamaçta olduğu için çeltik ekimi için gerekli tava yapamıyorum, lazer ile düzenleyip, damlama sulamayla da yetiştiriyorum, verim tabi salma suya göre biraz düşük, ancak suyu da verimli kullanmış oluyorum. Ben bunu başarırım diyen çiftçilere tavsiyem ederim, çok büyük arazide bu iş olmaz. Hastalıklara dayanıklı olan Osmancık türünden efe cinsi çeltik ekimi yaptık ve onun şu an hasadını yapıyoruz, verimlerden ve fiyatlardan memnunuz" dedi. Manyas’ta çeltik hasadının Eylül ayının sonuna kadar süreceği, ortalama verimin ise dekar başına Osmancık türü cinsler de 800 kg. kadar çıktığını, baldo türü cinslerde ise bu rakamın en fazla 600 kg bulduğu belirtiliyor. Hasat edilen çeltikler kurutma makinelerinden kurutulduktan sonra, satışa sunuluyor veya depolanıyor.

