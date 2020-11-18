Manyas’ta kedi ile köpek dostluğu

Balıkesir’in Manyas ilçesinde Mustafa Kaplan’a ait kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Manyas’ta Mustafa Kaplan’ın pamuk adı verdiği kedisiyle, çakmak isimli köpeğinin birbirleriyle sarmaş dolaş yatmaları görenleri şaşırtırken, bazı kavgacı insanlara örnek olmasını diliyorlar. Yine kırsal Büyük Soğuklar Mahallesinden Ramazan Gönül’ün akbaş ve çerez isimlerini verdiği köpekleri ile sarmal ismini verdiği kedisinin dostluğu ve birbirleriyle olan güzel geçimleri de bir başka güzel kare olarak karşımıza çıkıyor.



