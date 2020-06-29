Manyas’ta maske takmayanlara ceza uygulaması

Manyas’ta vatandaşlar maske takma kuralını ihlal etmeleri üzerine güvenlik güçleri tarafından maske kullanmayanlara para cezaları uygulanmaya başlandı.

Edinilen bilgilere göre Emniyet Amirliğince ilçe merkezinde beş, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de kırsal mahallelerimiz de dört vatandaşa maske takmadıkları için kişi başına 900 lira para cezası uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Emniyet Amirliği yetkilileri defalarca araçlarından maske kullanımı başta olmak üzere, sosyal mesafe kurallarına uyulması için vatandaşları sokak, sokak dolaşarak uyardılar ve tüm uyarılara rağmen maskesiz dolaşan toplamda 9 vatandaşa 900’er lira para cezası uygulanırken, uygulamaların sürekli olarak yapılacağı ve maskesiz dolaşanlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirttiler.

