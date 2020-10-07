Manyas’ta öğrenciler salça üreterek para kazandı

Manyas’ta Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı öğrencileri doğal yöntemlerle domates ve biber karışımlı salça üreterek satışa sundular.

Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı öğrencileri bu yıl, gıda sektöründe geleneksel gıdalara olan talebin artması ve insanların doğal ve katkısız ürünlere yönelmesi üzerine geleneksel yöntemlerle ev tipi karışık salça üretimine karar verdiler. Bu amaçla öğrenciler ile tarladan özenle topladıkları 3 ton 100 Kg. biberi ve 3 ton domatesten kaynatma ve güneşte kurutma yöntemiyle yaklaşık bin 300 kavanoz ev tipi salça üretti. Öğrencilerin bu pilot üretimle hem salça yapımını uygulamalı olarak öğrenme şansını yakalarken aynı zamanda üretmiş oldukları salçadan numuneler alarak salça analizlerini laboratuvar ortamında gerçekleştirme şansı yakaladılar. Salça yapımı ile başladıkları “geleneksel gıda üretimine” reçel, gömbe, acuka, tarhana, erişte, sirke, turşu gibi ürünlerle devam etmek istediklerini söyleyen öğrenciler, amaçlarının tüketicilere sağlıklı ürünler sunarken, pratiklerini de geliştireceklerini belirtiyorlar. Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadri Kılıç, Gıda Teknolojileri Alanından 15 öğrencinin kendi ürettikleri bu ürünlerin kilosunu okul olarak 25 liradan satışa sunduklarını bir kısmını sattıklarını, öğrencilerin bu yöntemle döner sermayeden para kazanırken uygulamalı dersleri ve analizleri daha iyi öğrenme şansı yakaladıklarını açıkladı.

