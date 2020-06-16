YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Manyas’ta şüpheli ölüm

Manyas’ta şüpheli ölüm

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.06.2020 10:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir kadın, evinde ölü bulundu.Manyas’ta TOKİ konutlarında yeğeni ile birlikte yaşayan 49 yaşındaki Zatiye Bayrak komşuları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Manyas’ta şüpheli ölüm

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir kadın, evinde ölü bulundu.
Manyas’ta TOKİ konutlarında yeğeni ile birlikte yaşayan 49 yaşındaki Zatiye Bayrak komşuları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Kapının açık olduğunu ve Zatiye Bayrak’ı yerde yatar vaziyette bulan komşuların 112 ekiplerini araması üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının ölmüş olduğunu belirleyerek polis ekiplerine haber verdi. Durum, mobilya mağazasında çalışan yeğenine haber verilirken, yüksek derecede şeker hastalığı bulunan kadının ölümü Cumhuriyet Savcılığınca şüpheli bulunarak, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Savcılık şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:39
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:45
Yatsı
22:31

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Eraslan Eczanesi
Merkez
Perihan Eczanesi
Merkez
Ulu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Meydan Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.