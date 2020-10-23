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Manyas’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.10.2020 23:47 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Akçaova Mahallesi’nden Kocagöl yönüne gitmekte olan Muhsin A.

Manyas’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Akçaova Mahallesi’nden Kocagöl yönüne gitmekte olan Muhsin A. (61) yönetimindeki tescilsiz traktöre aynı yönde seyir halinde olan Kudret K. (55) yönetimindeki 10 NS 542 plakalı araç çarptı. Kazada ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan traktör sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Otomobil sürücüsü Kudret K. ile otomobilde bulunan İsmail A. isimli şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı açıklanırken, otomobil sürücüsünün Manyas Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

Manyas’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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