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  4. Marangoz atölyesi 2020 yılına hazır

Marangoz atölyesi 2020 yılına hazır

ERZİNCAN HABERLERİ  | 22.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan marangoz atölyesi 2020 yaz dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor.Marangozhane atölyesi kent genelinde park, bahçe, okul, ibadethaneler ve bürolarda kullanılan mobilyaların imalatını yapıyor.Belediye kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak, kaliteli üretimler yapan marangozhanede, banklar, piknik masaları, kamelya, kompozit çöp kovası, pergole, otobüs durağı, mobilya imalatı, belediye taş kesim tesislerinde kullanılan palet ve dekorasyon ahşap ürünler imal ediliyor.Tecrübeli ve işinde uzman personelin görev aldığı marangoz atölyesinde kent mobilyaları düşük bir bütçeyle yapılıyor ve bu sayede Erzincan Belediyesi dışarıdan hizmet almadan ve ekstra bütçe ayırmadan kendi mobilyasını kendisi üretiyor.Üretimden montajına kadar belediye personeli tarafından titizlikle üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor.

Marangoz atölyesi 2020 yılına hazır

Erzincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan marangoz atölyesi 2020 yaz dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor.
Marangozhane atölyesi kent genelinde park, bahçe, okul, ibadethaneler ve bürolarda kullanılan mobilyaların imalatını yapıyor.
Belediye kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak, kaliteli üretimler yapan marangozhanede, banklar, piknik masaları, kamelya, kompozit çöp kovası, pergole, otobüs durağı, mobilya imalatı, belediye taş kesim tesislerinde kullanılan palet ve dekorasyon ahşap ürünler imal ediliyor.
Tecrübeli ve işinde uzman personelin görev aldığı marangoz atölyesinde kent mobilyaları düşük bir bütçeyle yapılıyor ve bu sayede Erzincan Belediyesi dışarıdan hizmet almadan ve ekstra bütçe ayırmadan kendi mobilyasını kendisi üretiyor.
Üretimden montajına kadar belediye personeli tarafından titizlikle üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor. 6 kişilik bir ekip olan marangozhane personellerinin usta ellerinden işlenerek çıkan ahşaplar Erzincan’ın dört bir yanında vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Marangoz atölyesi 2020 yılına hazır

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Cayirli
Refahıye Eczanesi
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Barış Eczanesi
Tercan
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