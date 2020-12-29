YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Marangozda 3 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı

Marangozda 3 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.12.2020 15:32 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahibi olduğu marangozhanede çalışırken 3 metre yüksekten düşen P.Ö.(70) adlı şahıs, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Olay Kocaeli’nin İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi 205.

Marangozda 3 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahibi olduğu marangozhanede çalışırken 3 metre yüksekten düşen P.Ö.(70) adlı şahıs, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay Kocaeli’nin İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi 205. Sokak’ta bulunan bir marangozhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre P.Ö.(70) adlı şahıs, kendi iş yerine çalıştığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Düşme sonucu P.Ö. yaralanırken, olayı gören iş yeri çalışanları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı P.Ö., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Marangozda 3 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:45
Sabah
08:17
Öğle
13:07
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:14

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Marmara Eczanesi
Izmit
Selam Eczanesi
Izmit
Lotus Eczanesi
Izmit
Su Eczanesi
Izmit
Hayat Eczanesi
Korfez
Karşıyaka Eczanesi
Basiskele
Zeydan Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.