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"Maraş biberi" mezatla satışa çıktı

06.09.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Maraş biberi" mezatla satışa çıktı

Kahramanmaraş'ın tescilli ürünü "Maraş biberi"ni yetiştirip, kurutan ve fabrikaların işlemesi için hazır hale getiren çiftçiler, ilk mahsullerini pazara indirdi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Maraş Biberi Kümelenmesi iş birliğinde, çiftçilerin ürünlerinin satıldığı Odun Pazarı'nda "Maraş Biberi Mezatı Etkinliği"nin ikincisi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in okunması ve Ahi Evran duasının yapılmasının ardından çiftçiler, ilk mahsullerinin satışına başladı.

Mezat alanında çiftçilere bereketli kazanç temennisinde bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AA muhabirine, biberin Kahramanmaraş için vazgeçilmez bir ürün olduğunu söyledi.

Biber üretiminde kentin öncü olduğunu belirten Özdemir, "Kırmızı biber, Kahramanmaraş'ta coğrafi işarete sahip bir ürün. Bu ürünün, Kahramanmaraş başta olmak üzere bir hinterland bölgesi var. Bu bölgede yetişen tüm biberler Kahramanmaraş biberi olarak anılacak. Çünkü ilimiz coğrafi işaret sahibi." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da kırmızı biberin bölgede yaygın bir şekilde üretildiğini ifade etti.

Kentin biber üretiminde söz sahibi olduğunu dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Biberin üretilmesi çok önemli. Kahramanmaraş'ta biber üretimi bir kültür haline gelmiştir. Yani bibercilik, ecdadımızdan gelen bir kültürdür. Sadece üretim yetmiyor, bu üretimin depolanması, işlenmesi, pazarlanması da çok önemli. Bu mezatla da hep bir aradayız. Bugün kırmızı biberin herkes açısından daha iyiye gitmesini konuştuk."

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ise Maraş biberinin tanıtımının daha iyi yapılması ve depolanması konusunda çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya ile çok sayıda çiftçi ve fabrika yöneticisi katıldı.

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