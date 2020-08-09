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Maraş Caddesi’nde yenileme çalışmaları başladı

VAN HABERLERİ  | 09.08.2020 18:30 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Maraş Caddesi’nde (Kazım Karabekir) yenileme çalışmalarına başladı.Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ticari potansiyeli yüksek olan caddelerde başlatılan yenileme ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Maraş Caddesi’nde (Kazım Karabekir) yenileme çalışmalarına başladı.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ticari potansiyeli yüksek olan caddelerde başlatılan yenileme ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan prestij cadde çalışmalarının yanı sıra özellikle kış aylarında yaya ve sürücülere sıkıntı yaşatan Maraş Caddesi’nde asfalt yenileme, kaldırım ve peyzaj çalışmaları yapılıyor.
Soydan Kavşağı’nda başlayan çalışmalarda önce yol güvenliğini sağlayan ekipler, daha sonra asfalt sökümüne başladı. Yaklaşık 2,5 kilometrelik alanda asfalt sökme çalışmalarından sonra kaldırımlara da mevsim şartlarına uygun andezit taşlar döşenecek. Caddenin görselliğine de önem verilen çalışmada ayrıca peyzaj düzenlemesi de gerçekleştirilecek.
Yaklaşık 2 ay sürecek olan çalışmalarla Soydan Kavşağı ile Eski Emniyet Kavşağı arasındaki alan yenilenerek cadde yeni bir görünüme kavuşacak.

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