Maraş Kalesi ziyaretçi akınına uğruyor

Kahramanmaraş’ın restore edilen 3 bin yıldan fazla geçmişe sahip olan kalesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunda tarihi bayrak olayı ile de öne çıkan Maraş Kalesi, görkemli yapısı ve tarihiyle vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Maraş Kalesinde bol bol fotoğraf çekimi yapan vatandaşlar, özellikle burayı görmek için geldiklerini söylediler. Tarihiyle, manzarasıyla mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen vatandaşlardan Enes Boztepe ise bu eşsiz güzelliği görmeleri için doğa ve tarih severlere çağrıda bulundu.

