Maraşlı Hüseyin'in "kanlı şiiri" Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'ne kazandırıldı

GAZİANTEP (AA) - Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde bulunan, Antep Savunması'nda şehit olan er Maraşlı Hüseyin'in kanıyla sulanan şiiri ve nişanlısı Emine'nin saçı, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'nde sergilenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir yürütülen çalışmaların ardından Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi, kıymetli bir evraka ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep Savunması'nda şehit olan er Maraşlı Hüseyin'in nişanlısı Emine'ye yazdığı şiir ve Emine'nin bir tutam saçı ile bunları enstitüye teslim eden Yüzbaşı Kilisli Arslan Bey'in tutanağını, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'ten teslim alarak müzeye kazandırdı.

Açıklamada, eserlerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Şehit kanıyla sulanmış şiir, Antep Savunması'nda 4 yerinden yaralanan Maraşlı Hüseyin'in, şiirde Emu olarak kısalttığı Emine'ye duyduğu aşkı anlatıyor. Son nefesini vermeden önce komutanı Yüzbaşı Kilisli Arslan Bey'e nişanlısı için yazdığı şiiri veren ve koynunda bulunan, Emine'ye ait saçlarla gömülmek istediğini söylüyor. Savaşın kargaşasında Hüseyin'in bu vasiyetini Yüzbaşı Arslan Bey uygulayamıyor ve bu emanetleri Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'ne teslim ediyor."