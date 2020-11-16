Mardian Mall Mardin’de en çok tercih edilen alışveriş merkezi oldu

Mardin’de özel bir konsepte sahip Mardian Mall AVM, kentin alışveriş keyfine bambaşka bir boyut getirdi. Mardian Mall AVM, birçok dünya markasını ilk kez aynı çatı altında buluştururken vatandaşların da bir numaralı tercihi haline geldi.

Pek çok ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapan Mardian Mall AVM vatandaşlara lezzet şöleni de yaşatıyor. Gurme lezzet markaları Mardian Mall AVM’de özel bir atmosferde buluşurken, vatandaşların eğlence ve yeme-içme sektöründe de ilk tercihi oldu. Vatandaşların kentte en çok tercih ettiği alışveriş merkezi konumunda olan Mardian Mall AVM’nin, yıllık yaklaşık 10 milyon kişiyi ağırlaması hedefleniyor.

Mardian Mll AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, AVM’de 72 yerli ve yabancı markayla hizmet verildiğini, merkezin 30 bin metrekare kiralanabilir alan üzerine kurulduğunu söyledi. Yıldızhan, "Ülkemizde şu anda 434 AVM hizmet veriyor. Ekonomimizde 60 milyar dolarlık yatırımla 550 bin nitelikli istihdam sağlanıyor. AVM’lerde kayıtlı ekonomiyi destekleyen mağazaların olması kayıtlı ekonomiye katkısı çok büyüktür. Organize perakende sektörü, çağdaş ticaret ekseninde, kayıtlı-kurallı bir düzende ülke ekonomisi için yeniliktir ve teknolojinin tüm olanaklarını seferber eder. Kayıtlı ve kaliteli istihdam oluşturur. Son zamanlarda artan işsizlik, ülkemizin en önemli sorunlarından biri olarak gösterilirken perakende sektörünün istihdama katkısı küçümsenmeyecek düzeyde. Bu projede yaklaşık bin 500 yeni istihdama katkı sağlanırken yaklaşık 2 ay önce faaliyete geçen Mardian Mall’ın, Mardin’in kültürel ve sosyal gelişimine, ekonomisine katkı sağlamak üzere alışveriş merkezimizi Mardin’e kazandırdık" dedi.