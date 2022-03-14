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Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitime kar engeli

14.03.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitime kar engeli

MARDİN (AA) - Mardin'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Artuklu Üniversitesinde eğitime ara verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 14 Mart Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

Üniversite bünyesinde görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 14 Mart Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:23
Öğle
12:31
İkindi
15:52
Akşam
18:30
Yatsı
19:44

Mardin Nöbetçi Eczaneler14 Mart Pazartesi

Halil Eczanesi
Artuklu
Dara Eczanesi
Artuklu
Güven Eczanesi
Kiziltepe
Aslanlı Eczanesi
Kiziltepe
Ay Eczanesi
Midyat
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Nusaybin
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