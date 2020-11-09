Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta "Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi" başlatıldı

"Projenin temel amacı, bölgemizde yer alan genç istihdamlara, istihdam bulabilmeleri için bir teşvik sağlamak. Bölgede nitelikli personel sıkıntımız var. Biz de burada genç istihdamı desteklersek biraz daha niteliği artırmış oluruz diye düşündük. Bu işin içinde sadece DİKA değil, 4 ilimizin üniversiteleri de ver. Bu projede, hem işsizlere mesleki teknik bilgi veriliyor hem de iş verenlere nasıl istihdam edilir eğitimi veriliyor. Hem kurumsal kapasiteyi artırmaya hem de beşeri kapasiteyi artırmaya çalışıyor. Bizim girişimcilere ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için çalışacağız. Bir yere bir personel istihdam etmek yerini bir girişimci yetiştirirsek onun yanına birden fazla kişi istihdam edilir."

Toplam bedeli 40 milyon lira olan projeden 10 binden fazla gencin faydalanacağını ifade eden Alanlı, şöyle konuştu:

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Mardin'de bir otelde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında, ekip ve paydaşları olarak uzun süredir yoğunlaştıkları projenin hayata geçtiğini söyledi.

MARDİN (AA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen Mardin , Batman, Siirt ve Şırnak'ta 10 binden fazla gencin faydalanabileceği, "TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi" başladı.

DİKA'nın çalışmalarını da anlatan Alanlı, iş birliği ve koordinasyonla bölgenin kendi kaynakların üzerine odaklanıp gelecek vizyonu çizmek istediklerini kaydetti.

Proje koordinatörü Cleofe Maria Cristina Guardigli de projenin detayları hakkında bilgi verdi.

- Proje

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından imzalanan proje ile 4 ilde çeşitli alanlarda düzenlenecek mesleki eğitimler aracılığıyla gençlerin mesleki becerilerinin artırılması ve genç istihdamının desteklenmesi amacıyla yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi, 2023 haziran ayına kadar devam edecek ve 10 binden fazla genç yararlanabilecek. Proje kapsamında, en az yüzde 25 genç kadın kotası uygulanmak suretiyle 15-29 yaş arası işsiz gençlere, kamu kurumlarına ve diğer yerel paydaşlara yönelik çeşitli eğitim programları düzenlenecek.

Ayrıca, gençlere yönelik girişimcilik yarışmaları, kariyer rehberliği hizmetleri, üniversitelerde kariyer günleri gerçekleştirilecek, "DİKA ofisleri bünyesinde girişimcilik ve finansal rehberlik yardım masası" hizmeti verilecek.

