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Mardin Büyükşehir Belediyesi 4 ilçede kapalı pazar alanı çalışmalarını tamamladı

12.04.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde daha sağlıklı bir ortamda vatandaş ile esnafı buluşturacak, güvenli bir alışveriş yapılabilecek mekan oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Kapalı Semt Pazarı Projesinde 4 ilçede çalışmaları tamamladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi 4 ilçede kapalı pazar alanı çalışmalarını tamamladı

Kent genelinde Kapalı Pazar Alanı Projesi tüm hızı ile devam ederek Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Yeşilli ilçelerinde ise çalışmalar tamamlandı. Vatandaşların ve pazar esnafını kışın soğuğundan yazın sıcağından korumak, daha modern, düzenli, sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak adına Derik, Mazıdağı, Dargeçit ve Artuklu ilçelerinde ise devam ediyor. 4 ilçede çalışmaları belli bir aşamaya gelen kapalı pazar alanlarının bir an önce bitirilmesi hedefleniyor.

Projeleri hazır olan Kızıltepe ve Savur ilçelerinde ise pazar alanına uygun yer tahsisi yapıldıktan sonra çalışmalar başlayacak.

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