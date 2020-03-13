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Mardin Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarına hız verdi

MARDİN HABERLERİ  | 13.03.2020 15:23 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı toplu ulaşım araçları ile okullar başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak kullandığı mekanlarda dezenfekte çalışmalarına hız verdi.Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğü, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda dünya genelinde yayılan ve Türkiye’de de görülen korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarını genişleterek hız verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı toplu ulaşım araçları ile okullar başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak kullandığı mekanlarda dezenfekte çalışmalarına hız verdi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğü, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda dünya genelinde yayılan ve Türkiye’de de görülen korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarını genişleterek hız verdi. Şuana kadar il genelinde 100’e yakın ekipten oluşan belediye personeli alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 13 hastane, 42 toplum sağlığı merkezi, bin 200 okul, bin cami, 50 kilise, 400 toplu taşıma aracı, 600 öğrenci servisi, 250 özel halk otobüsü dezenfekte edildi.
Bu kapsamda şehirler arası otobüs terminali, hastaneler, alışveriş merkezleri, okullar, kamu kurum ve kuruluşlar, havalimanı, tarihi mekanlar, camiler, kiliseler, toplu ulaşım araçları, şehirler arası hizmet veren araçlar, vatandaşların toplu olarak kullandığı mekanlar Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından dezenfekte edilmeye devam ediliyor.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin şehir genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Vali Yaman, “Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerimiz rutin olarak dezenfekte çalışmalarını yürütüyordu. Virüsün yayılması ve yetkililerin açıklamalarının ardından bu çalışmaları daha hızlandırdık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerler, hastaneler, sağlık merkezleri, okullar, toplu taşıma araçları dezenfekte çalışmalarımız ilk günden beridir devam ediyor. Bu uyarılarımızda devam ediyor. Allah’a şükür şuana kadar ilimizde herhangi bir sorun oluşmadı. İnşallah bundan sonra da hem ilimizde hem ülkemizde oluşmaz diye düşünüyoruz. Alınmış ve alınacak olan tedbirlerle ülke olarak bu problemi ülke olarak üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

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