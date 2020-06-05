YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin Büyükşehir Belediyesinden haşereye karşı mücadele

Mardin Büyükşehir Belediyesinden haşereye karşı mücadele

MARDİN HABERLERİ  | 05.06.2020 16:14 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde, dere yatakları, su birikintileri, fosseptikler, çöp konteynerleri gibi yerlerde haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını başlattı.Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, şehir genelinde, bahar ve yaz aylarında vatandaşların sağlığını tehdit eden ve çoğunlukla dere yatakları, su birikintileri, fosseptikler, çöp konteynerleri, göl, gölet, kanal, bataklık, kuyu, hurdalık gibi alanlarda sivrisinek, karasinek, larva, kemirgen, hamam böceği ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde, dere yatakları, su birikintileri, fosseptikler, çöp konteynerleri gibi yerlerde haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını başlattı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, şehir genelinde, bahar ve yaz aylarında vatandaşların sağlığını tehdit eden ve çoğunlukla dere yatakları, su birikintileri, fosseptikler, çöp konteynerleri, göl, gölet, kanal, bataklık, kuyu, hurdalık gibi alanlarda sivrisinek, karasinek, larva, kemirgen, hamam böceği ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına başladı. Kent genelinde sabah 05.00 ile 17.00 ve 19.30 ile 23.30 saatleri arasında ekolojik denge gözetilerek Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının belirlediği şekilde ilaçlama çalışmaları yapılıyor.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vektörel mücadeleyi en etkin şekilde yapmak amacıyla 12 aylık hizmet alımı gerçekleştirdiklerini aktardı. Vali Yaman, "10 ilçemizde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerimizi hazır hale getirdik. Bahar mevsiminde larva alanlarına yaz mevsiminde ise tüm haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama yapıyoruz. Haşere karşı vermiş olduğumuz bu mücadelemizden Mardinli hemşehrilerim memnun kalacaklardır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor"

Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor"

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Mardin Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:05
Sabah
04:50
Öğle
12:21
İkindi
16:12
Akşam
19:41
Yatsı
21:18

Mardin Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Sinanoğlu Eczanesi
Artuklu
Huzur Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Yeni Eczanesi
Omerli
Delil Eczanesi
Nusaybin
Şifa Eczanesi
Midyat
Seyhan Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kızıltepe’de sosyal mesafeli cenaze namazı

Kızıltepe’de sosyal mesafeli cenaze namazı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bdp’den Mardin'e Süryani Eş Başkan Adayı

Bdp’den Mardin'e Süryani Eş Başkan Adayı

Mardin Cezaevi’nde İsyan Çıktı

Mardin Cezaevi’nde İsyan Çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.