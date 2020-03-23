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Mardin Büyükşehir Belediyesinden korona virüs önlemleri

MARDİN HABERLERİ  | 23.03.2020 14:21 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, şehir genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, şehir genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Daire Başkalığına bağlı ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma sınırlamasına uymaları konusundaki denetimler yaparak uyarılarda bulundu.
Vatandaşların bir arada bulunmaması amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkındaki banklar kaldırıldı ve piknik masalarına şerit çekilerek piknik yapılmaması uyarısında bulundu. Ekipler, korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla lokantalar, restoranlar, pastaneler ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları yönünde denetimlerine devam ederken sadece paket ve gel-al servisi yapmaları yönünde uyarılar da bulundu. Berber, kuaför ve güzellik salonu/merkezleri olarak faaliyet gösteren işletmelerin kapalı kalması ile ilgili tebligat gerçekleştirdi.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise korona virüs tedbirleri kapsamında tüm ilçelerde, tarihi mekanlar, kamu kurumları, iş yerleri, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, eczaneler, okullar, iş yerleri ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde dezenfektan çalışmalarına devam ediyor.

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