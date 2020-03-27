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Mardin Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına destek

MARDİN HABERLERİ  | 27.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe Devlet Hastanelerine cerrahi eldiven, cerrahi maske ve el jeli dağıttı.Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe Devlet Hastanelerine cerrahi eldiven, cerrahi maske ve el jeli dağıttı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, tüm ilçelerde resmi kurumlar, iş yerleri, sanayi sitesi, havaalanı, oteller, itfaiye araçları, eczaneler ve vatandaşların yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, sağlık çalışanlarına destek amacıyla Mardin Devlet Hastanesi ile ilçe Devlet Hastanelerinin görevlerinde kullanılması için 200 bin cerrahi eldiven, 50 bin cerrahi maske ve 10 bin el jeli dağıtımı gerçekleştirdi.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirtti. Çalışmalarıyla tüm Türkiye’nin takdirini kazanan sağlık çalışanlarına destek verdiklerini aktaran Vali Yaman, "Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Mardin Devlet Hastanesi başta olmak üzere tüm ilçelerde Devlet Hastaneler ve sağlık kuruluşlarına görevlerinde kullanmak üzere 200 bin cerrahi eldiven, 50 bin cerrahi maske ve 10 bin el jeli dağıtımı gerçekleştirdi. Sağlık çalışanlarına cerrahi eldiven ve maske dağıtımız devam ediyor. Sağlık çalışanlarımızın sağlığı bizim sağlığımızdır. Gece gündüz demeden vatandaşın sağlığı için çalışan sağlıkçılarımızın yanındayız ve onlara olan desteğimiz devam edecek. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz resmi kurumlar, iş yerleri, sanayi siteleri, havaalanı, oteller, toplu taşıma araçları, eczaneler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar gibi bütün mekanlarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında Zabıta Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimizde genelgelerde belirtilen alanlarda denetimlerini sürdürüyorlar. Bu çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Ömerli Eczanesi
Omerli
Cengiz Çevik Eczanesi
Nusaybin
Ünal Eczanesi
Midyat
Müftüoğlu Eczanesi
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