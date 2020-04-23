YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin damlarında 23 Nisan coşkusu

Mardin damlarında 23 Nisan coşkusu

MARDİN HABERLERİ  | 23.04.2020 10:43 | Son Güncelleme

Mardin’de çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinin damlarında kutladı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokaklarda kutlanmadı.

Mardin damlarında 23 Nisan coşkusu

Mardin’de çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinin damlarında kutladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokaklarda kutlanmadı. Bayramlarını kutlamak isteyen çocuklar, coşkuyu evlerinin damlarına taşıdı. İlkokul öğrencileri Medine ve Melek Gülüncehan kardeşler, evlerinin damında sırtlarında asılı ay yıldızlı Türk bayraklarıyla şiirler okuyup şarkılar söyleyerek Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların bayramını kutladı.
23 Nisanın anlam ve önemini dile getiren kardeşler, ’Hayat Bayram Olsa’ şarkısını beraber seslendirdi.

Mardin damlarında 23 Nisan coşkusu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Mardin Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:25
Öğle
12:20
İkindi
16:04
Akşam
19:06
Yatsı
20:28

Mardin Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Sidar Eczanesi
Artuklu
Şeyhan Eczanesi
Artuklu
Özdemir Eczanesi
Omerli
Menal Eczanesi
Nusaybin
Gül Eczanesi
Midyat
Özkan Eczanesi
Mazidagi
Roza Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tarihi Birinci Caddede yenileme çalışmaları başladı

Tarihi Birinci Caddede yenileme çalışmaları başladı

Polis, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Polis, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Nusaybin polisi sokak hayvanlarını unutmadı

Nusaybin polisi sokak hayvanlarını unutmadı

Artuklu Kaymakamlığından evlere ekmek dağıtımı

Artuklu Kaymakamlığından evlere ekmek dağıtımı

Nusaybin’de Vefa Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu

Nusaybin’de Vefa Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.