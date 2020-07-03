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Mardin Devlet Hastanesinde ilk defa kısmi diz protezi ameliyatı yapıldı

MARDİN HABERLERİ  | 03.07.2020 12:46 | Son Güncelleme

Mardin Devlet Hastanesinde ilk defa bir hastaya kısmi diz protezi ameliyatı yapıldı.Mardin Devlet Hastanesinde ortopedi ve travmatoloji hastalıkları uzmanları Dr.

Mardin Devlet Hastanesinde ilk defa kısmi diz protezi ameliyatı yapıldı

Mardin Devlet Hastanesinde ilk defa bir hastaya kısmi diz protezi ameliyatı yapıldı.
Mardin Devlet Hastanesinde ortopedi ve travmatoloji hastalıkları uzmanları Dr. Jotyar Ali ve Dr. Caner Çitak tarafından ilk defa 40 yaşındaki Ravşan Altay adındaki hastaya kısmi diz protezi ameliyatı yapıldı. Kısa sürede uygulanan ve başarılı geçen ameliyatın ardından hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Benzer vakaları il dışına sevk etmemek ve bu tür ameliyatları kentte gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirten Dr. Caner Çitak , "Kısmi diz protezlerinde hastanın doğal diz eklem yapısı korunur yani menisküsler, ön ve arka çapraz bağlar korunur bu tedavi ileride dize uygulanabilecek tedaviler için herhangi bir engel oluşturmaz. Total diz protezine göre yapılan kesi daha küçüktür ve bu da daha az yara ve yara izi demektir. Total diz protezlerinde hastanede geçirilen süre 3 gün ve üzerinde olurken, kısmi diz protezlerinde hastane yatışı ortalama 2 gündür. Hasta daha erken taburcu olur ve ev istirahatine daha çabuk geçiş yapabilir. Kısmi diz protezi sonrası iyileşme dönemi daha hızlı ve hissedilecek ağrı daha az olur. Kısmi diz protezi, total diz protezi gibi ameliyat sonrası dizde hareket kısıtlığı oluşturmaz buna rağmen ağrılardan kurtulmayı sağlar. Bu tür vakaları hiçbir şekilde il dışına sevk etmemek ve vatandaşlarımızın bu tür ameliyatlarını burada rahatça yapmalarını sağlamak amacıyla elimizden gelen tüm gayreti sarf etmekteyiz" dedi.
Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu aktaran Ravşan Altay ise başarılı bir ameliyat gerçekleştiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Mardin Devlet Hastanesinde ilk defa kısmi diz protezi ameliyatı yapıldı

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