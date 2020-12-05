Mardin, Elazığ, Batman ve Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

DİYARBAKIR (AA) - Mardin, Elazığ, Batman ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Mardin'de ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek noktalarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Tarihi kent Mardin'de kısıtlamayla Kasımiye Medresesi, Ulu Cami, Kırklar Kilisesi gibi tarihi yapılar ile tarihi çarşılar, sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Kent genelinde olduğu gibi Mardin-Diyarbakır ile Mardin-Şanlıurfa kara yollarında da araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu görüldü.

- Elazığ

Elazığ'da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kentte yoğunluk yaşanan Gazi, Vali Fahribey, Zübeyde Hanım ve Hürriyet caddeleri tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı.

Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.