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Mardin İl Sağlık Müdürü Yavuz’dan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı

MARDİN HABERLERİ  | 06.07.2020 13:59 | Son Güncelleme

Mardin’de korona virüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaşırken, İl Sağlık Müdürü Uz.

Mardin İl Sağlık Müdürü Yavuz’dan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı

Mardin’de korona virüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaşırken, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Saffet Yavuz maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları uyardı.
Tüm uyarılara rağmen tedbiri elden bırakan vatandaşların duyarsızlığı sonucu vaka sayılarının artmaya devam ettiği Mardin’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde yoğun bakım hasta sayısı, yeni vakaları takiben artış eğiliminde olduğunu açıklayarak oluşan tehlikeli tabloya dikkat çekti. İl Sağlık Müdürü Uz.. Dr. Saffet Yavuz da maskenin kullanımı, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu. Uz. Dr. Yavuz, "Mardin’de yaşayan değerli vatandaşlarımız, pandemi sürecinin başından beri göstermiş olduğunuz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederim. Pandemi henüz bitmedi, lütfen maske takmaya, sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uymaya devam edelim. Biz sağlık çalışanları vatandaşlarımızı korumak ve onları iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Lütfen belirtilen kurallara uyalım" dedi.

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