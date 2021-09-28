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Mardin İl Sağlık Müdüründen gebelere aşı uyarısı

28.09.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin İl Sağlık Müdüründen gebelere aşı uyarısı

MARDİN (AA) - Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, gebelere aşı uyarısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, bugün Mardin'de bir gebeyi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiklerini belirtti.

Her bir vatandaşın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Yavuz, gebelikte aşı olunmasında tıbben bir sakınca bulunmadığını aktardı.

Yavuz, "Lütfen aşı olalım, eksik aşılarımızı tamamlayalım." ifadelerine yer verdi.

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