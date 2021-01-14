Mardin kırsalında devlet desteğiyle dikilen lavantalar kadınlara geçim kaynağı oldu

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR/ARİF ALTUNKAYNAK - Mardin'de Sanayi ve Teknoloji, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Tarım ve Orman bakanlıkları iş birliğiyle 5 ilçenin kırsal alanlarına dikilen lavantalar, dezavantajlı 60 kadına ekmek kapısı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 milyon lira bütçeli "Bir Dünya Üreten Kadın Projesi" hayata geçirildi. Artuklu, Dargeçit, Nusaybin, Ömerli ve Derik ilçelerinde Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerinin desteğiyle uygulanan proje kapsamında 18-45 yaş arasındaki, geçimini sosyal yardımlarla sağlayan 200 kadına lavanta ekimi ve hasadı konusunda eğitim verildi. Eğitim alan kadınlardan 60'ı kurulan "Bir Dünya Üreten Kadın Kooperatifi"nde istihdam edildi. Kadınlar 5 ilçede kırsal 1020 dekar alanda 800 bin 400 lavanta fidesini toprakla buluşturdu.

Şimdiden gelire kavuşan kadınlar hasadı heyecanla bekliyor. - "2 yıl sonra bu lavanta bahçelerinde yağ da elde edeceğiz" Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin kırsalda yaşayan kadınların ekonomik düzeyini yükseltme ve atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmada önemli olduğunu söyledi. Mardin toprağının lavantaya uyumlu olduğunu dile getiren Dinler, "İnşallah 2 yıl sonra bu lavanta bahçelerinde yağ da elde edeceğiz. Dekar başına 6-7 litre yağ çıkmakta. Bu da önemli bir katkı sağlayacak." dedi. - "Bir kadın bir dünya demek" Proje danışmanı öğretim görevlisi Medet Korkmuş, kadınları belirlerken sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı olmalarına öncelik verdiklerini ifade ederek, kadınların her birine 17 dönüm lavanta tarlası tahsis edildiğini söyledi. "Projenin adı 'Bir Dünya Üreten Kadın Projesi'. Ama aslında bu 60 dünya demek. Çünkü bir kadın demek bir aile demek, bir aile de bir dünya demek." ifadelerini kullanan Korkmuş, bu çalışmanın 2023 vizyonunda kırsal alanların tarıma kazandırılması açısından da örnek teşkil ettiğini belirtti.

Korkmuş, yağ kalitesi yüksek lavanta çeşidinin ekildiği alanlarda organik tarım da yapılacağına işaret ederek, daha önce yaptıkları deneme ve akademik çalışmalarda bir dönümde minimum 6, maksimum 15 litre verim alınabildiğini bildirdi. Mardin'in sıcak bir bölge olduğunu, bu nedenle yılda iki ürün alabilmeyi hedeflediklerini dile getiren Korkmuş, lavanta ekilen alanların bir iki yıl içinde görsel bir şölene dönüşeceğini kaydetti. Korkmuş, lavanta bahçelerinin gelin ve damatlar ile fotoğraf tutkunları tarafından da tercih edileceğini ifade etti. - "Kadınlarımız ülke ekonomisine katkı sağlayacak" Kooperatif Başkanı Canan Çokdoğan da proje ile kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımının sağladığını, Mardin'de kadın istihdamını artırmak istediklerini söyledi. Çokdoğan, "Dezavantajlı bölgelerde, dezavantajlı kadınlarımızın istihdamını gerçekleştirdik. Özellikle de dış göç veren ilçelerimize lavanta ektik. Kadınlarımız hem geçimlerini hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.