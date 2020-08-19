Mardin-Kızıltepe İçmesuyu İsale Hattı Projesi onaylandı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak ile kurum müdürlerinin katılımlarıyla Mardin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MARSU) tarafından onaylanan Mardin-Kızıltepe İçmesuyu İsale Hattı Projesi’nin toplantısı yapıldı.

MARSU Genel Müdürlüğünden toplantı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Bilindiği üzere mevcut isale hattında arızaların oluştuğu, işletme problemlerinin yaşandığı bu sebeple vatandaşların mağdur olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda 2055 yılına kadar ihtiyacı karşılayacak şekilde alternatif isale hattı projelendirilerek Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır” denildi.

DSİ tarafından inşaatı tamamlanan Mardin-Kızıltepe İçmesuyu İsale Hattı birçok yerleşim biriminin içme suyu ihtiyacını karşılayacağı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

“DSİ Genel Müdürlüğü Beyazsu kapitajından 2580 lt/sn su tahsisi ile alternatif isale hattından Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Gökçe, Ortaköy, Şenyurt, Kabala, Ömerli, Yeşilli ve güzergah üzerindeki ilçelerimiz ile birçok mahallemizin ihtiyacı karşılanacaktır. Alternatif isale hattının toplam uzunluğu 97 km uzunluğunda ve 1600 mm. çelik borudan oluşmaktadır. İller Bankası tarafından ihale süreci tamamlandıktan sonra yapım işlerine başlanılacaktır”.



