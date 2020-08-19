YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin-Kızıltepe İçmesuyu İsale Hattı Projesi onaylandı

Mardin-Kızıltepe İçmesuyu İsale Hattı Projesi onaylandı

MARDİN HABERLERİ  | 19.08.2020 16:49 | Son Güncelleme

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak ile kurum müdürlerinin katılımlarıyla Mardin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MARSU) tarafından onaylanan Mardin-Kızıltepe İçmesuyu İsale Hattı Projesi’nin toplantısı yapıldı.MARSU Genel Müdürlüğünden toplantı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Bilindiği üzere mevcut isale hattında arızaların oluştuğu, işletme problemlerinin yaşandığı bu sebeple vatandaşların mağdur olduğu bilinmektedir.

Mardin-Kızıltepe İçmesuyu İsale Hattı Projesi onaylandı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak ile kurum müdürlerinin katılımlarıyla Mardin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MARSU) tarafından onaylanan Mardin-Kızıltepe İçmesuyu İsale Hattı Projesi’nin toplantısı yapıldı.
MARSU Genel Müdürlüğünden toplantı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Bilindiği üzere mevcut isale hattında arızaların oluştuğu, işletme problemlerinin yaşandığı bu sebeple vatandaşların mağdur olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda 2055 yılına kadar ihtiyacı karşılayacak şekilde alternatif isale hattı projelendirilerek Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır” denildi.
DSİ tarafından inşaatı tamamlanan Mardin-Kızıltepe İçmesuyu İsale Hattı birçok yerleşim biriminin içme suyu ihtiyacını karşılayacağı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:
“DSİ Genel Müdürlüğü Beyazsu kapitajından 2580 lt/sn su tahsisi ile alternatif isale hattından Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Gökçe, Ortaköy, Şenyurt, Kabala, Ömerli, Yeşilli ve güzergah üzerindeki ilçelerimiz ile birçok mahallemizin ihtiyacı karşılanacaktır. Alternatif isale hattının toplam uzunluğu 97 km uzunluğunda ve 1600 mm. çelik borudan oluşmaktadır. İller Bankası tarafından ihale süreci tamamlandıktan sonra yapım işlerine başlanılacaktır”.

Mardin-Kızıltepe İçmesuyu İsale Hattı Projesi onaylandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:02
Sabah
05:30
Öğle
12:26
İkindi
16:09
Akşam
19:12
Yatsı
20:34

Mardin Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Zekim Eczanesi
Artuklu
Atakan Eczanesi
Dargecit
Hazal Eczanesi
Derik
Erol Eczanesi
Kiziltepe
Oral Eczanesi
Kiziltepe
Ava Eczanesi
Mazidagi
Kardaş Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.