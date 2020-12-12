YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin Organize Sanayi Bölgesi elektrik alt yapısı yenileniyor

Mardin Organize Sanayi Bölgesi elektrik alt yapısı yenileniyor

MARDİN HABERLERİ  | 12.12.2020 14:48 | Son Güncelleme

Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) desteklediği proje ile Mardin Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) elektrik alt yapısı yenileniyor.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi elektrik alt yapısı yenileniyor

Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) desteklediği proje ile Mardin Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) elektrik alt yapısı yenileniyor. 6 milyonluk projeye DİKA’nın 5 milyon 400 bin liralık destek vereceği belirtildi.
Mardin OSB 2. ilave alan elektrik alt yapısının yenilenmesi için hazırlanan 6 milyon liralık projenin 5 milyon 400 bin lirasını DİKA karşılayacak. OSB Müdürlüğü ile DİKA Genel Sekreterliği arasında sözleşme imzalandığı, en kısa zamanda ihaleye çıkılacağı belirtildi. DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ile OSB Başkan Vekili Nasır Duyan’ın imzaladığı sözleşme, OSB’nin elektrik alt yapı sorununu tamamen ortadan kaldıracağı belirtildi. Nasır Duyan, OSB’de alt yapının önemine değinerek “Alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. Elektrik alt yapısını da sıkıntılarımız vardı. Onu da DİKA’nın desteği ortadan kaldıracağız. Sanayide elektrik alt yapısı önemlidir. En ufak bir arıza veya duraklama milyonarca liraya mal oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterine teşekkür ediyorum” dedi.
DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ise, varlık nedenlerinin bölgede dinamikleri harekete geçirmek ve ekonomik dengeleri yerine oturtmak olduğunu belirterek, “Sanayicilerimizin ve yatırımcıların yanında olmaya devam edeceğiz. Bölgenin kalkınmasını ve refah düzeyini yükseltecek yatırımları desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu,

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!

Mardin Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:15
Öğle
12:16
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:28

Mardin Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Başak Eczanesi
Artuklu
Yeni Şifa Eczanesi
Artuklu
Gündüz Eczanesi
Dargecit
Serhat Eczanesi
Derik
Emel Eczanesi
Kiziltepe
Hayat Eczanesi
Kiziltepe
Derman Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.