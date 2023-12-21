Mardin Ovası'nda biçerdöverler 2 milyon ton mısır rekoltesi için çalışıyor

Türkiye'de hububat üretiminde önemli yere sahip Mardin Ovası'nda mısır hasadı sürüyor.

Kentin Kızıltepe, Derik, Nusaybin ve Artuklu ilçelerini kapsayan Mardin Ovası'nda ikinci ürün olarak ekilen ve bölgede "sarı altın" olarak nitelendirilen mısırın hasadı, biçerdöverlerle yapılıyor.

Hasat edilerek kamyonlarla Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne getirilen ve ambarlarda muhafaza edilen mısır, buradan da peyderpey Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.

"4 İLÇEMİZ ÜLKE MISIR ÜRETİMİNİN ÜÇTE BİRİNİ KARŞILIYOR"

Hububat Ticaret Merkezi Başkanı ve Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, AA muhabirine, Mardin Ovası'nda buğday hasadının ardından ikinci ürün olarak mısır ekildiğini, mısır üretiminin de 4 ilçede yapıldığını söyledi.

"Geçen yıl TÜİK verilerine göre 800 bin ton rekolte alındı. Çiftçi kayıt sisteminde destek alan çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) sattığı ürün miktarı bu. Ancak serbest piyasada ise rekolte miktarı 2 milyon tonu buldu. 2022 yılında Kızıltepe, Derik, Nusaybin ve Artuklu ilçelerimizde ikinci ürün mısır olarak 2 milyona yakın üretim elde edildi." ifadelerini kullanan Öter, geçen yıl 4 ilçede mısırda yaklaşık 2 milyon ton rekolte alındığını belirtti.

Öter, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ikinci ürün olan mısır üretimi toplamı 6 milyon tondur. Dolayısıyla 4 ilçemiz ülke mısır üretiminin üçte birini karşılıyor. Dönüm başına bir ton ile bir ton 300 kilogram arasında bir verim elde ediliyor. Geçen seneye göre yaklaşık yüzde 10-15 arası bir ekim alanının azlığı söz konusu. Fakat rekoltenin geçen yılı yakalayacağı tahmin ediliyor. 4 ilçemizde 2 milyon ton civarı rekolte bekliyoruz."

Mısırın buğdaydan sonra temel ihtiyaç haline geldiğini anlatan Öter, mısırın yağ, nişasta ve irmek üretiminde kullanıldığını kaydetti.

"BU OVA, MISIR, BUĞDAY VE ARPA AMBARIDIR"

Kızıltepe ilçesine bağlı Hocaköy'de çiftçi Mehmet Şerif Çotuk da 50 yıldan beridir çiftçilik yaptığını, şu anda yaptıkları mısır hasadının verimli geçtiğini bildirdi.

Çotuk, "Fırat ve Dicle nehrinin arasında kalan ova çok bereketlidir. Bu ova, mısır, buğday ve arpa ambarıdır." dedi.

Biçerdöver operatörü Halil Çınar da hasat için Diyarbakır'dan geldiklerini, yoğun bir mesai harcadıklarını dile getirdi.

Hasadın yaklaşık 1 ay sürdüğünü anlatan Çınar, "İşimiz şu an yoğun geçiyor. Bütün çiftçilere bol bereket diliyorum. Sabah 06.00 gibi kalkıp biçerdöverlerin bakımımızı yapıyoruz. Daha sonra da hasada başlıyoruz. Günlük ortalama 100 dönüm biçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasat edilen mısırı kamyonla taşıyan şoför Ali Yaka da mısırı önce kurutmaya götürdüklerini, daha sonra ambarlara boşalttıklarını belirterek, hasat döneminde tarlalar ve ambarlara mekik dokuduklarını bildirdi.

