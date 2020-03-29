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Mardin polisinden Türkçe, Arapça ve Kürtçe "Evde kal" klibi

MARDİN HABERLERİ  | 29.03.2020 13:40 | Son Güncelleme

Mardin polisinden Türkçe, Arapça ve Kürtçe "Evde kal" klibi

MARDİN (AA) - Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Türkçe, Arapça ve Kürtçe çektiği kliple vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ve bekçiler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek için şehrin tarihi ve turistik mekanlarında klip çekti.

Türkçe, Arapça ve Kürtçe hazırlanan klipte, "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Yetkili mercilerimizin açıklamaları dışındaki paylaşımlara itibar etmeyelim. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın evde kalmalarını önemle rica ediyoruz. Can sıkıntısı, solunum sıkıntısından iyidir. Hayat eve sığar, evde kal Artuklu, evde kal Mardin." denildi.

Klip, Mardin Emniyet Müdürlüğünce sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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