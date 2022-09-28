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Mardin Valiliği ormanda budama işi yapan işçilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı

28.09.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Valiliği ormanda budama işi yapan işçilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı

MARDİN (AA) - Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde orman budama işi yapan işçilere yönelik saldırıda 1 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Dibek Mahallesi'nde yol üzerinde orman budama işi yapan işçilere saat 10.58 sıralarında sivil giyimli kimliği belirsiz iki kişi tarafından yakın mesafeden tabanca ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı esnasında Nusaybin Orman İşletme Şefliğine bağlı budama işlerinde çalışan yükleniciye ait işçi Ali Akpınar yaralanmış olup kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olay güvenlik güçlerimizce tüm yönleriyle araştırılmaktadır."

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