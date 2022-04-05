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Mardin Valisi Demirtaş, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

05.04.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Valisi Demirtaş, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Demirtaş, mesajında, AA'nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Mücadele'nin sürdüğü günlerde, mücadeledeki haklılığın tüm dünyaya duyurulması amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yakın şahidi olan Anadolu Ajansının kurulduğu günden bu zamana aynı anlayışla hizmet vermeyi sürdürdüğünü, başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansı, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olup geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirmektedir. Milli Mücadelemizi vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya anlatıp doğru bilgi verme ihtiyacına hizmet etmek amacıyla 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği doğrultusunda kurulan, geçen yıllarla birlikte ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle yad ediyor, Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutluyorum."

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