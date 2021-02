Mardin Valisi Demirtaş basın mensupları ile bir araya geldi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Gazeteciler Cemiyetinde basın mensupları ile bir araya geldi. Vali Demirtaş’ı, cemiyet binasında basın mensupları karşıladı. Vali Mahmut Demirtaş gerçekleştirdiği ziyarette 2021 için hedeflerini ve sıra bekleyen yatırımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Mardin Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanında durmadan çalıştığını belirten Vali Demirtaş, “Şu an belediyede çalışmalarımız çok iyi. İnşallah bu yıl kesinlikle yatırım yılı olacak. Bir taraftan altyapı hizmetlerine, bir taraftan da üstyapı hizmetlerine çok ciddi anlamda bir yatırım, ödenek ayırdık. İnşallah kısmet olursa köy yollarının çok ciddi üstünde duracağız. Şu an içme suyuyla alakalı çok ciddi bir çalışmamız var. 6 tane sondaj yaptık. Her 6 sondajda da çok ciddi su çıktı. Özellikle Artuklu ilçemiz için. Merkezde yapacağımız ve ilçelerde yapacağımız çok ciddi yatırımlarımız olacak. Bu sene İnşallah Mardinlilerin yüzünü güldüreceğiz” dedi.

“Her ilçede halk pazarı ve sanayi sitesi kuracağız”

Her ilçede halk pazarı kuracaklarını kaydeden Vali Mahmut Demirtaş “Küçük Sanayi Sitesi olmayan ilçelerimiz kalmayacak. Her ilçemizde de halk pazarı kuracağız. Bu alandaki planlamalarımız tamamladık, çalışmalarımıza başlayacağız. Kreş ihtiyacı olan ilçelerimizde kreş projelerimizi hayata geçireceğeyiz. Savur ve Ömerli İlçelerinde içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 10 mühendisin görev aldığı bir proje ekibi oluşturduk. İhtiyaç duyulan alan ve yatırımlar için proje hazırlıyor. Her Ankara’ya gidişimizde ilgili bakanlıklara ayağı yere basan mantıklı projelerimiz ile gidiyoruz. Her gidişimizde bir-iki projemizi hayata geçiriyoruz. Artuklu ilçesi için 90 dekar alan üzerinde donanımlı, kiracısı ve işyeri olmayan, halka açık milletin hizmetinde olacak şekilde bir “Millet Bahçesi” oluşturuyoruz” dedi.

Aydınlatma direkleri sökülecek

Artuklu ilçe merkezi tarihi doku içinde bulunan Birinci Cadde üzerinde usulüne uygun yapılmayan aydınlatma direklerinin söküleceğini vurgulayan Vali Demirtaş, “Aydınlatma direkleri koruma kurulunun onay verdiği projeye uygun yapılmadı. Firma ile görüşmelerimiz oldu en kısa zamanda direkler sökülecek ve onaylana projeye göre yeniden yapılacak. Mardin’in tarihi dokusuna zarar verecek, görsen kirlilik oluşturacak hiçbir proje ve uygulamaya izin vermeyeceğiz. Mardin ve Mardinliler hizmetin en iyisini hak ediyor. Biz bu hak edilen hizmetleri yerine getirmeye geldik. Vatandaşlarımız biraz sabretsinler. Hizmetlerde gözle görülür iyileştirmeler olacak. Köy yollarında, çevre yollarında, içme suyu, alt ve üst yapılarda, insan odaklı ve istihdam oluşturan şeffaf hizmetlerimiz hayata geçirilecek” diye konuştu.