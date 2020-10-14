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Mardin Valisi Demirtaş Elazığ Valisi Yırık ile bir araya geldi

MARDİN HABERLERİ  | 14.10.2020 17:48 | Son Güncelleme

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.Vali Demirtaş tarafından valilik önünde karşılanan Vali Erkaya Yırık, girişte bulunan şeref defterini imzaladı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Demirtaş tarafından valilik önünde karşılanan Vali Erkaya Yırık, girişte bulunan şeref defterini imzaladı. Sohbet havasında geçen ziyarette Mardin ve Elazığ şehirleriyle ilgili genel değerlendirmelerde bulunulurken bir dönem Kızıltepe ilçesinde kaymakamlık görevini yürüttüğünü ifade eden Vali Yırık, kadim şehir Mardin’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Yırık, Vali Demirtaş’a yeni görevinin hayırlı uğurlu olması temennisini iletip misafirperverliği nedeniyle teşekkürlerini sundu.
Vali Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Yırık’a teşekkür etti.
Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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