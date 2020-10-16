YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin Valisi Demirtaş OSB’deki fabrikaları gezdi

Mardin Valisi Demirtaş OSB’deki fabrikaları gezdi

MARDİN HABERLERİ  | 16.10.2020 13:30 | Son Güncelleme

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ederek, Başkan Vekili Nasır Duyan’dan bilgi aldı, ardından fabrikaları gezerek fabrika sahiplerinden sorunları dinleyip çalışanlarla sohbet etti.Un fabrikasını gezen Vali Demirtaş, fabrika sahibi Hüsnü Duyan’dan bilgi aldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ederek, Başkan Vekili Nasır Duyan’dan bilgi aldı, ardından fabrikaları gezerek fabrika sahiplerinden sorunları dinleyip çalışanlarla sohbet etti.
Un fabrikasını gezen Vali Demirtaş, fabrika sahibi Hüsnü Duyan’dan bilgi aldı. Duyan, günlük 400 ton un üretimi gerçekleştirdiklerini, 35 kişinin de sürekli olarak fabrikada çalıştığını söyledi. OSB ziyareti ile ilgili konuşan Vali Demirtaş, "Organize Sanayi Bölgeleri bulundukları ilin ekonomisinin lokomotifi görevini üstleniyor. Mardin OSB’deki yatırımları, üretimi ve ihracat rakamları, şehir, bölge ve ülke ekonomisine sağladığı katkı ve oluşturduğu istihdamı önemsiyoruz. 2. OSB’de altyapı çalışmaları tamamlandı. Elektrik ihalesi verildi ve inşaatlara başlandı. 2.OSB’nin devreye girmesi ile birlikte Mardin ve bölge ekonomisi güçlü konuma gelecek. İstihdam oluşturucu yatırımlara öncelik verilmesi, işsizlik sayısını da azaltacaktır. 2. OSB’de genişlemeleri dikkate alarak TEİAŞ ile Trafo İndirme Merkezi kurulması yönünde de çalışmalar sürdürülüyor" dedi.
Mardin sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı ve OSB Başkan Vekili Nasır Duyan, Vali Mahmut Demirtaş’ın Organize Sanayi Bölgesine ve iş adamlarına gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Duyan, "Valimiz ile yaptığımız görüşmelerde ayda bir defa OSB’deki fabrikalarda gezi ve incelemelerde bulunacaklarını söyledi. Bugün birkaç fabrika ve tesisi gezdik. Üyelerimiz sorunlarını muhatabına iletme imkanı bulurken, çalışanlarımızın moral ve motivasyonu yükseliyor. Valimize teşekkür ediyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Malatya’da zabıta ekiplerinden trafik denetimi
Malatya’da zabıta ekiplerinden trafik denetimi
İntihara teşebbüs etti, yakınları ipten aldı
İntihara teşebbüs etti, yakınları ipten aldı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan uluslararası öğrenci sayısı vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan uluslararası öğrenci sayısı vurgusu

Mardin Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
04:59
Sabah
06:19
Öğle
12:08
İkindi
15:15
Akşam
17:46
Yatsı
19:01

Mardin Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Doğa Eczanesi
Artuklu
Keskin Eczanesi
Dargecit
Özüçalışır Eczanesi
Derik
Arzum Eczanesi
Kiziltepe
Bahadır Eczanesi
Kiziltepe
Ava Eczanesi
Mazidagi
Midyat Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu
Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
KASGİAD: Altın Fiyatlarının Yükselmesini Istemeyiz
KASGİAD: Altın Fiyatlarının Yükselmesini Istemeyiz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.