Mardin Valisi Mahmut Demirtaş "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı:

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, katıldığı marketlere yönelik denetimde, "Ülkemizde ve Mardin'deki marketlerimizde başta yağ olmak üzere tüm gıda ürünleri çok şükür yeteri kadar var. Hiç kimsenin tedirgin olmasına gerek yok." dedi.

Vali Demirtaş, beraberinde Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, Zabıta Daire Başkanı Kinyaz Köle ve zabıta ekipleri ile bazı zincir ve yerel marketleri denetledi.

Özellikle yağ satış reyonları ile depoların incelendiği denetimlerde, ürünün etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünlerin önceki fiyatına bakıldı. Reyonlarda seçilen bazı ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıldı.

Reyonlarında yağ bulunmayan marketlerin depolarını da gezerek inceleyen Demirtaş, market yetkililerine stokçuluk yapılmaması uyarısında bulundu.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Demirtaş, il genelinde görevli ekiplerce marketlere yönelik yağ fiyatları ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Kentte faaliyet gösteren marketlerde şu ana kadar yasal işlem yapılacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Demirtaş, "Çok şükür raflarımız tamamen dolu. Ülkemizde ve Mardin'deki marketlerimizde başta yağ olmak üzere tüm gıda ürünleri çok şükür yeteri kadar var. Hiç kimsenin tedirgin olmasına gerek yok. Bundan sonra denetimlerimiz sık bir şekilde sürecek. Sadece merkezde değil tüm ilçelerimizde bu denetimleri yapıyoruz." diye konuştu.

