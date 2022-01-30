YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, turizmcilerle bir araya geldi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, turizmcilerle bir araya geldi

30.01.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, turizmcilerle bir araya geldi

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kent turizminin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) üyeleri ve turizmcilerle bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Demirtaş, Mezopotamya'nın altın üçgeni illerinden olan Mardin'de turizm potansiyelinin yükseltilmesi amacıyla çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

İnanç ve kültür turizmi yönünden Mardin'in önemli bir turizm şehri olduğunu belirten Demirtaş, daha güzel bir Mardin için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını ifade etti.

Şehir turizmi ve turistik destinasyon için büyük öneme sahip olan tarihi ve kültürel değerlerin daha da ön plana çıkarılmasına yönelik devam eden ve planlanan çalışmalara değinen Vali Demirtaş, şöyle konuştu:

"Tarihi dokusu ve kültürel yapısıyla şehrimizin en önemli tarihi yapıları arasında bulunan Dara Antik Kenti'nde tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmalarına destek vereceğiz. Yine burada içinde dinlenme ve bilgilendirme salonlarının da bulunduğu bir turist karşılama ünitesi inşa etmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Boncuklu Tarla'nın çevresini ve üstünü kapatmaya yönelik bir çalışma planlıyoruz. Tarihi yapıların her açıdan daha iyi görünmesi ve kentin tüm inceliklerini ortaya çıkarılmasını hedeflediğimiz sit alanı içerisinde bulunan ve tarihi dokuyu bozan 240 betonarme yapının yıkımına hızla devam ediyoruz. Gastronomi alanında çalışmalarımız sürüyor."

Vali Demirtaş'ın katılımcıların taleplerini tek tek dinleyerek not aldığı program, turizmin geliştirilmesi için karşılıklı görüş ve önerilerin alınmasıyla son buldu.

Daha sonra Demirtaş, programı kapsamında katılımcılarla telkari, bakırcılık ve badem şekeri gibi sanatların uygulamalı olarak ziyaretçilere sunulduğu Yaşayan Müzeyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç ile MARTOD Başkanı Azad Güngör de katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Protestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldüProtestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldü
Orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecekOrman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecek
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 30 Ocak Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:15
Öğle
12:35
İkindi
15:21
Akşam
17:45
Yatsı
19:03

Mardin Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Pazar

Azizoğlu Eczanesi
Artuklu
Yeni Şifa Eczanesi
Artuklu
Doğan Eczanesi
Kiziltepe
Öztürk Eczanesi
Kiziltepe
Midyat Eczanesi
Midyat
Çetin Eczanesi
Nusaybin
Yeni Eczanesi
Omerli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Elazığ'da bazı evler kara gömüldü

Elazığ'da bazı evler kara gömüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

Altay'ın yeni teknik direktörü Özbalta'dan, takıma ve camiaya mesaj:

Altay'ın yeni teknik direktörü Özbalta'dan, takıma ve camiaya mesaj:

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi karla yükseldi

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi karla yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.