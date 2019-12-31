Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ve gece çalışanların yeni yılını kutladı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mustafa Yaman, güvenlik güçleri ve gece çalışanların yeni yılını kutladı.

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Vali Yaman, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve Vali Yardımcısı Bahattin Çelik ile merkez Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Yaman burada pasta kesti, polislerin yeni yılını tebrik etti. İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden ve buradaki askerlerle görüşen Yaman, jandarma ve polislerin uygulama noktalarında da sürücü ve vatandaşların yeni yılını kutladı, onlara şeker ikram etti.

Taksi durağındaki şoför ve esnaf ile vatandaşlara yeni yılla ilgili tebriklerini ileten Yaman, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti, buradaki çağrılara cevap verdi.

Vali Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yıla görev başında giren görevli personelin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak açısından ziyarette bulunduğunu söyledi.

Yeni yıla girerken kentte herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını belirten Yaman, şöyle devam etti: