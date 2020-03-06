YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin ve Siirt'teki öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Mardin ve Siirt'teki öğrencilerden Mehmetçiğe destek

MARDİN HABERLERİ  | 06.03.2020 14:59 | Son Güncelleme

Mardin ve Siirt'teki öğrencilerden Mehmetçiğe destek

MARDİN/SİİRT (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenciler İdlib'de görev alan Mehmetçiğe destek için Kur'an okudu.

Suriye sınırında bulunan Kızıltepe ilçesinde İbrahim Özmen İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, haftanın belirli günlerinde İdlib'de görev alan güvenlik güçleri için Kur'an-ı Kerim okuyor, şehitler için dua ediyor.

Okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mevlan Taşkın, İdlib'de görev yapan ve görevini sürdürürken şehit düşen Mehmetçik için öğrencilerin talebi üzerine program yaptıklarını söyledi.

"Şehitlerimize olan minnettarlığı dile gitmek için Kur'an-ı Kerim okuduk, hatim indirdik." diyen Taşkın, şehitlere Allah'tan rahmet dilediklerini belirtti.

Taşkın, "Çocuklarımızın duyarlılığı bizi mutlu etti." dedi.

Öğrencilerden Muhammed Fatih Üründü, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilediğini belirterek, İdlib'de şehit düşen askerler için Kur'an okuduklarını anlattı.

Üründü, "Allah şehitlerin mekanlarını cennet eylesin. İdlib'de görev yapan askerimiz de inşallah sağ salim evlerine dönerler, ailelerine kavuşurlar." diye konuştu.

Fatma Nur Karayel, arkadaşlarıyla şehitler için ve görev yapan asker ağabeyleri için Kur'an okuduklarını aktardı.

Zeynep Özgün de güvenlik güçlerine başarı dilediklerini ifade ederek, "İdlib şehitleri dua ettik. Görev yapan ağabeylerimize başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

- Siirt

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğanköy Şehit Üsteğmen Korhan Zağralı İlk ve Ortaokulu öğrencileri de İdlib'deki Türk askeri için okul bahçesinde bir araya geldi.

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte öğrenciler okul bahçesinde Türk bayrağı eşliğinde "Bahar Kalkanı" yazılı koreografi oluşturdu.

Öğrenciler daha sonra İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçik için dua okudu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
Anahtar Kelimeler:
mardin Mehmetçik siirt

En Çok Okunan Yerel Haberler

Efeler’de festival heyecanı

Efeler’de festival heyecanı

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Park halindeki araç küle döndü

Park halindeki araç küle döndü

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Mersin Barosu, 2020 yılını ’Kadına ve çocuğa şiddete karşı mücadele yılı’ ilan etti

Mersin Barosu, 2020 yılını ’Kadına ve çocuğa şiddete karşı mücadele yılı’ ilan etti

Mardin Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:15
Sabah
06:34
Öğle
12:33
İkindi
15:48
Akşam
18:23
Yatsı
19:37

Mardin Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Delal Eczanesi
Artuklu
Yeşilli Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Ömerli Eczanesi
Omerli
Uçar Eczanesi
Nusaybin
Yılmaz Eczanesi
Midyat
Eylül Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Dicle Elektrik’ten Midyat’a 1 milyon 500 bin liralık yatırım

Dicle Elektrik’ten Midyat’a 1 milyon 500 bin liralık yatırım

Mardin’de 23 kilogram eroin ele geçirildi

Mardin’de 23 kilogram eroin ele geçirildi

Mardin'de göçmen kaçakçılığı ve terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Mardin'de göçmen kaçakçılığı ve terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.