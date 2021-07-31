YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin ve Şırnak'ta ormanlık alanlara girişler ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı

Mardin ve Şırnak'ta ormanlık alanlara girişler ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı

31.07.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin ve Şırnak'ta ormanlık alanlara girişler ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı

MARDİN/ŞIRNAK (AA) - Mardin ve Şırnak'ta ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte oluşan meteorolojik şartlar dikkate alınarak ormana giriş çıkışların kontrol altına alınması ihtiyacı doğduğu belirtildi. Bu kapsamda Mardin Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Yardımcısı Emre Öztürk başkanlığında toplandı.

Toplantıda, yönetmelik uyarınca bazı kararların alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Piknik ve mesire yerleri dışında ormanlara giriş çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Orman Genel Müdürlüğünün programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahipleri kontrollü şekilde giriş-çıkış yapacaktır. İş sahipleri en yakın orman işletme şefliğine bilgi verecektir. Bu karar il ve ilçelerde belediyelerce, köylerde ise ilçe müftülüklerince halka duyurulacaktır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verilmiştir."

- Şırnak

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde orman yangınlarıyla ilgili mücadele kapsamında ormanlara giriş çıkışların ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.

Piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahiplerinin kontrollü şekilde giriş çıkış yapacağı aktarıldı.

Açıklamada, iş sahiplerinin en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi vermesi gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERYangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!Yangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!
Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralıMardin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Mardin Şırnak

Mardin Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:14
Öğle
12:28
İkindi
16:17
Akşam
19:33
Yatsı
21:02

Mardin Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cumartesi

Doğa Eczanesi
Artuklu
Azizoğlu Eczanesi
Artuklu
Müftüoglu Eczanesi
Kiziltepe
Tema Eczanesi
Kiziltepe
Arıkan Eczanesi
Midyat
Dilan Eczanesi
Nusaybin
Özdemir Eczanesi
Omerli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir"

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir"

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.