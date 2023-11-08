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Mardin’de 1 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

08.11.2023 08:09 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mardin’de 1 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, Kızıltepe ilçesi Dedeman kavşağı mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen vatandaş, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 33 CKE 66 plakalı tır çarptı. Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan şahıs ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır şoförü gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin’de 1 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

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