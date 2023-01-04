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Mardin’de 10 bin pota projesinin 200’ü kurulacak

04.01.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "10 bin pota projesi" çerçevesinde kent genelinde uygun görülen mekanlara 200 basketbol potası kuracak.

Mardin’de 10 bin pota projesinin 200’ü kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Yer Gösterin Pota Yapalım" düşüncesinin doğrultusunda Spor Toto Teşkilat Başkanlığının hayata geçirdiği "10 Bin Pota Projesi" çerçevesinde; gençleri kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutmak, her yaş grubundaki vatandaşları spor yapabilmesine imkan sağlamak, spor kültürünü canlandırarak gençlerin heyecanını potansiyele çevirmek amacıyla ülke geneline basketbol potası kuruluyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığının üstlendiği proje ile kent genelindeki ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde okul bahçeleri başta olmak üzere, uygun olan mekanlara kurulum gerçekleştirilecek.

Potansiyel ve mekanların durumuna göre 1 ya da 2 basketbol potası olmak üzere kent genelinde toplam 200 basketbol potası kurulacak.

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