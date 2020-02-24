YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de 10 çarşının restorasyon çalışması devam ediyor

Mardin’de 10 çarşının restorasyon çalışması devam ediyor

MARDİN HABERLERİ  | 24.02.2020 15:35 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi Mardin’de Alt Çarşıda bulunan yıkık ve kullanılamaz durumdaki dükkan ve sokaklarda restorasyon ile sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyor.Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğinde, tarihi Mardin’de bulunan eski çarşıların yenilenmesi ve yeniden ayağa kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi Mardin’de Alt Çarşıda bulunan yıkık ve kullanılamaz durumdaki dükkan ve sokaklarda restorasyon ile sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğinde, tarihi Mardin’de bulunan eski çarşıların yenilenmesi ve yeniden ayağa kaldırılması çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla dinlerin, dillerin ve kültürlerin buluştuğu şehir Mardin’e gelen yerli ve yabancı turistler için yeni destinasyonlar ortaya çıkacak. Turistler zamanlarını daha çok merkezde geçirme imkanı bulacak ve şehrin ekonomisine büyük katkı sağlanacak.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Alt Çarşıda bulunan yıkık ve kullanılmaz durumdaki eski yapı dükkan ve sokaklarda yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan yenileme çalışmalarının bitmesiyle tarihi Mardin’in çehresinde değişim meydana geldiğini kaydeden Vali Yaman, "Tarihi Mardin’in tarihi çarşılarında yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Yenileme çalışmalarını bitirdiğimiz çarşılar, yeni çehrelerine kavuştu. Buralar vatandaşlarımız ve gelen misafirlerimiz için yeni cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Şehrimizde yeni destinasyonlar artıkça gelen misafirlerin zamanlarını daha çok Mardin’de geçirmelerini sağlıyoruz. Bunun da şehre büyük katkısı oluyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Iğdır’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 18 bin 288 lira ceza kesildi

Iğdır’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 18 bin 288 lira ceza kesildi

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Denizli’den İdlib’e 7 tırlık yardım konvoyu yola çıktı

Denizli’den İdlib’e 7 tırlık yardım konvoyu yola çıktı

İstanbul’da fırtına uyarısı

İstanbul’da fırtına uyarısı

Mardin Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:49
Öğle
12:35
İkindi
15:42
Akşam
18:12
Yatsı
19:26

Mardin Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Kaya Eczanesi
Artuklu
Huzur Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Yeni Eczanesi
Omerli
Özmen Eczanesi
Nusaybin
Şifa Eczanesi
Midyat
Mazıdağı Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Artuklu Üniversitesi’nde akademik terfilere cübbe giydirildi

Artuklu Üniversitesi’nde akademik terfilere cübbe giydirildi

Mardin’in 7 ilçesinde eğitime kar engeli

Mardin’in 7 ilçesinde eğitime kar engeli

Mardin’in 10 ilçesinde eğitime kar engeli

Mardin’in 10 ilçesinde eğitime kar engeli

Mardin’de 23 kilogram eroin ele geçirildi

Mardin’de 23 kilogram eroin ele geçirildi

Mardin Valiliğinden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklama

Mardin Valiliğinden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.