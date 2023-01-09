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Mardin'de 105 kilogram esrar ele geçirildi

09.01.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de bir araçta yapılan aramada 105 kilogram esrar ele geçirildi.

Mardin'de 105 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada 105 kilogram esrar ele geçirildi.

Bununla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Mardin uyuşturucu operasyon

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