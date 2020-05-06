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Mardin’de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

MARDİN HABERLERİ  | 06.05.2020 10:39 | Son Güncelleme

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Derik ilçesinde yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu nitelikli yağma suçundan 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu nitelikli yağma suçundan aranan ve 2014 yılından itibaren firari olan S.K.

Mardin’de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Derik ilçesinde yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu nitelikli yağma suçundan 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu nitelikli yağma suçundan aranan ve 2014 yılından itibaren firari olan S.K. isimli şahsı Derik ilçesi Tepebağ Mahallesinde bulunan evinde saklandığını tespit etti. Saklandığı eve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan S.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Yavuz Eczanesi
Savur
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Nusaybin
Mevlana Eczanesi
Midyat
Mazıdağı Eczanesi
Mazidagi
Akdağ Eczanesi
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