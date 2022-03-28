Mardin'de 12 yıl önce çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde 2010 yılında çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak, sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, yürüttükleri çalışmada 12 yıl önce çalınan motosikleti Kayacık Mahallesi'nde buldu.

Ekipler motosikleti sahibi M.A'ya teslim etti.

Motosikletinin bulunmasından mutluluk duyan M.A, jandarma ekiplerine teşekkür etti.



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